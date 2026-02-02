И най-младата от "Спайс Гърлс" стана на 50, минаха 30 години от първия им хит - какви са те сега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Групата "Спайс Гърлс" е създадена от Боб и Крис Хърбърт - мениджъри по търсене на таланти от агенция Heart Management. В началото на 90-те им идва идеята да съберат музикална група от пет съвършено различни момичета.

През 1994 г. правят кастинг, на който се явяват над 400. В крайна сметка избират Джери Халиуел, Мел Би, Мел Си, Виктория Адамс и Ема Бънтън, която проследна навърши 50 години..

Групата съществува от 1994 до 2000 г. и има пет награди Brit Awards, три American Music Awards и три MTV Europe Music Awards.

Мелани Чисхолм (Спорти Спайс)

Известната като Мел Си певица е е родена през 1974 г., като малка учи вокал, танци и музикална драма в лондонски колеж за сценични изкуства.

Соловата кариера стартира с дует с канадската звезда Брайън Адамс - в края на 1998 г. двамата пускат When You're Gone, стигнала до трето място в класациите.

Следващият сингъл излиза през септември 1999-а, а месец по-късно на пазара е и дебютният албум Northern Star, от който са продадени над 4 млн. Общо издава осем, готви девети.

През 2009 г. дебютира в мюзикъла Blood Brothers, а след това е Мария Магдалена в рокоперата "Исус Христос суперзвезда". Напоследък се изявява като диджей.

Виктория Бекъм (Пош Спайс)

Родена през 1974 г. с фамилия Адамс, Виктория израства в графство Хартфоршир в обезпечено финансово семейство. Да стане певица, решава, когато гледа мюзикъла "Слава". През 1991 г. постъпва в театралното училищ в Ъпсъм, където учи за танцьорка и модел.

През 1997 г. започва да излиза с футболиста Дейвид Бекъм, през 1999 г. се жени за него и взема фамилията му. След разпада на групата пуска няколко сингъла, но не успява да издаде албум.

Прави собствена модна линия, кръстена на нея. С Дейвид имат четири деца - синовете Бруклин, Ромео, Крус и дъщеря Харпър.

Напоследък в семейството има скандали - Бруклин е недоволен, че не харесват жена му, която е дъщеря на американски милиардер.

Ема Бънтън (Бейби Спайс)

Родената в Лондон Ема Бънтън учи сценично майсторство в театралната школа на Силвия Йънг. Стартира кариерата си в телевизията с няколко епизодични роли в сапунени сериали.

Първия си солов албум тя издава през 2001 г. вече след разпадането на групата в студиото на Virgin. Той стига четвърто място в британския чарт, но после рухва в класацията. Втори албум записва през 2004 г. в студиото на бившия мениджър на "Спайс Гърлс" Саймън Фулър, който има по-добра съдба, а четвъртият стига до 11-о място.

През 2021 г. тя се жени за дългогодишния си приятел Джейд Джоунс, с когото започва да излиза още през 1998 г. Семейството има двама синове отпреди сватбата.

Джери Халиуел (Джинджър Спайс)

Най-възрастната от петте (53), но и най-секси, завършва девическото музикално училище в Кемпдън.

Преди да се окаже в "Спайс Гърлс", работи в нощни заведения на остров Майорка, води предаване по турска телевизия и даже припечелва като еротичен модел.

Първа напуска групата след излизането на втория им албум Spiceworld, като причини изтъква депресия и разминаване във възгледите с останалите четири.

Нейната солова кариера е най-успешна, особено с песента за филма "Дневникът на Бриджит Джоунс". После бележи успехи като детска писателка. Омъжена е за бившия шеф на "Ред Бул" във Ф1 Кристиан Хьорнер, от когото има син.

Мелани Браун (Скеъри Спайс)

Мелани Браун е родена през 1975 г. в Лийдс. баща е от Сейнт Китс и Невис, а майка е англичанка. Първия си солов сингъл пуска през септември 1998 г., казва се I Want You Back. През 1999 г. записва едновременно третия албум на групата и първия свой, кръстен Hot.

След разпадането на групата работи в телезията, издава автобиография и получава епизодични роли в киното.

През 1998 г. се омъжва за танцьора Джими Гулзар и за кратко си сменя името на Мел Джи, ражда дъщеря и се развежда.

През 2007 г. става ясно, че баща на второто дете е Еди Мърфи. Жени се и трети път за продуцента Стивън Белафонте и ражда трета дъщеря. Подложена е на домашно насилие и се развежда.