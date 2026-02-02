Българин с шанс за легендарната гребна регата "Оксфорд" - "Кеймбридж"

8 души в една лодка, без да броим кормчията. Звучи като заглавие на роман от Джером Джером.

4 мили и 374 ярда, или 6779 метра срещу течението на Темза.

600 загребвания в рамките на 16-20 минути.

Това е най-великото състезание по гребане в света - лондонската регата между отборите на университетите Кеймбридж и Оксфорд, която тази година навършва 197 години.

Част от тази легенда може да стане и Бен Шепърд - син на българка и англичанин, който е студент в Кембридж и там се е запалил по гребането. В събота, 31 януари, стана на 25 години.

Майка му Диана е работила 7 години в българската секция на BBC Radio (Bush House, The Strand) и е представяла СДС на първите демократични избори в посолството ни в Лондон. След това е в Министерството на вътрешните работи, по-точно в отдела за емиграция. Баща му Йън е бивш директор на голямата брокерска къща Liberty в Лондонското сити. Сега е пенсионер.

"Роден съм в Лондон, но се преместихме в България, преди да навърша една година. Баща ми играл ръгби и е бил много добър, предполагам желанието ми за спорт идва от него. Имам двама братя. С татко сме големи фенове на "Манчестър Юнайтед", а майка ми и братята ми са от "Арсенал". Това винаги е правило гледането на мачове забавно, защото има конкуренция и различни интереси в семейството", разказва студентът гребец.

Университетът на Кеймбридж е съставен от 31 колежа, всеки от тях със собствен клуб по гребане. Този на Бен не е от най-богатите и затова дели клубна къща с още два. Има четири дивизии, като всеки клуб разполага с между 2-4 отбора според лодките, които могат да си осигурят. Lucy Cavendish college, където Шепърд учи средновековна история, при мъжете има само две лодки, съответно два отбора.

Дивизиите са определени според резултатите от предната година, а през настоящата има към 15 различни състезания. Бен е участвал в едно (от 3) засега - предния срок в младежкия отбор. Тези, които са минали пробите, са в старшия отбор, наречен senior.

Младият Шепърд не е тренирал все още с първия отбор на университета, но е наясно с процесите. В главния отбор на колежа 30 човека се борят за 16 места в първа и втора лодка. Екипите не са избрани още, но той се надява на място във втората. Някъде през февруари месец ще бъде обявено кои са избрани.

Регатата Оксфорд – Кеймбридж (на английски The Boat Race, буквално "състезанието с лодки") е надпревара по Темза между отборите на въпросните два университета, провеждана ежегодно в Лондон.

Тя е сред първите пет състезания по популярност във Великобритания. С нея всяка година се открива т.нар светски сезон, в който влизат също тенис турнирът "Уимбълдън", изложбата на цветя в Челси и конните надбягвания Royal Ascot в Аскът.

Тази надпревара е най-старото и най-престижното състезание по академично гребане в света. Първата регата е проведена на 10 юни 1829 г. на Темза по инициатива на студентите Чарлз Меривейл (Кеймбридж) и Чарлз Уордсуърт (Оксфорд). От 1856 г. регатата се провежда ежегодно, с изключение на годините на световните войни.

Традиционно регатата се провежда в последната събота на март или първата на април. Дистанцията е 4 мили и 374 ярда (6779 метра). Стартът на регатата е на Пътни бридж в квартал "Пътни", финалът – в Мортлейк. Във всяка лодка има 8 гребци и 1 рулеви. Отборът на Кеймбридж е в светлосини или бели екипи, а на Оксфорд – в тъмносини.

Няма ограничение за теглото, пола и възрастта на състезателите, но гребците са предимно мъже над 90 килограма. Кормчията от своя страна трябва да е възможно най-лек, като от 1981 г. насам е имало случаи да е жена, а през 1989 г. и двата отбора са с рулеви жени. Досега победители в регатата 88 пъти са били представителите на Кеймбридж, срещу 81 победи за тези от Оксфорд, като веднъж има и равенство.

Отборът на университета тренира отделно и не участва колежните състезания. Колежът на Бен има двама участници в сегашния отбор на университета, чийто прякор е Вlues ("Сините"). Повечето от тях са професионалисти или треньори, а най-добрите често участват в олимпийските игри.

"Кеймбридж е много различен университет в добрия смисъл на думата. Много велики умове са учили тук във всякакви сфери: физика, математика, биология, театър, спорт и т.н. Освен това има блестяща база за спорт. В началото на годината има специален ден, в който студентите (без значение дали учат за бакалавър, магистър, или докторант) могат да се запишат за всеки възможен спорт. Във Великобритания гребането е високо оценен спорт не само заради физическото натоварване, но и заради историята на този спорт", разказва Бен.