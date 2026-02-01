Динко Стоев спечели наградата за живопис "Владимир Димитров – Майстора"

Динко Стоев е тазгодишният носител на националната награда за живопис "Владимир Димитров – Майстора" за 2025 г. Отличието му бе връчено на тържествена церемония, която по традиция се провежда на рождения ден на Майстора, в Художествената галерия в Кюстендил, носеща неговото име.

На носителя Динко Стоев бе връчена статуетка от кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов, както и ваучер с еквивалента на 8 000 лв. в евро от директора на галерията проф. Валентин Господинов.

„Ако имах една картина на Владимир Димитров – Майстора, бих се радвал на прелестна живопис. За съжаление някой може да дойде и да ми я вземе. Тази награда, която получавам сега, никой не може да ми я вземе. Тя ще ми бъде попътен вятър до края. Надявам се и след това", каза лауреатът Динко Стоев. Той благодари на Съюза на българските художници, на журито, на директора на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора", на кмета, областния управител и най-вече на проф. Станислав Памукчиев, който, по думите на Стоев, му е помогнал да разбере собствените си картини.

Динко Стоев е номиниран за наградата за живопис на „Владимир Димитров – Майстора" по повод на самостоятелната си изложба, представена през 2025 г. в галерия „Стубел", в която изследва екзистенциални теми като същността на човека, паметта и трансформацията. Номинацията се дължи и на участието му в изложбата „Дечко Узунов / Динко Стоев. Състояния" в галерия „Дечко Узунов" – филиал на Софийска градска художествена галерия (СГХГ). Тя е част от проекта „Срещи извън времето", който създава диалог между поколенията и традицията на българската живопис.

Сред носителите на наградата през 2025 г. са още Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.

По време на церемонията бе открита и изложба на миналогодишния носител на наградата Богдан Александров, озаглавена „Енантиодромия. Очи в очи".