45 дни преди оскарите Нети и Асен Блатечки играят “Този филм” в САЩ

“След много климатични препятствия стигнахме в Атланта! Днес ще играем и продължаваме напред с подкрепата на българите в Америка!” Така Нети проследява във фейсбук турнето им с Асен Блатечки в САЩ, където представят пиесата “Този филм” месец и половина преди наградите “Оскар”. На 6 февруари са в Бостън, а началото сложиха на 28 януари в Лас Вегас, където по думите на Нети всичко е като на филм.