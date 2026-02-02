Дара на "Евровизия": Коментирайте, но ще остана себе си! (Обзор)

Международен екип, печелил конкурса, пише 3 песни за българската изпълнителка

Коментарите за мен ще бъдат много и затова трябва да остана себе си. Един артист не трябва да губи фокус и трябва да има визия как да изглежда бъдещето му. Това бяха първите думи на Дара след вълнуващата съботна вечер, в която бе избрана от жури и зрители да представи страната ни на “Евровизия”.

Дара спечели в надпревара с още 7 претенденти – Михаела Маринова, дует “Молец”, Роксана, Мона, Прея и групите “Керана и Космонавтите” и Innerglow. Най-много точки - 22, тя получи от журито, чиито членове бяха Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити – вокален педагог на много от победителите в “Евровизия” като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Голямата Богдана Карадочева се изказа ласкаво

за всеки от участниците - до един с безспорен музикален талант. Не спря обаче да повтаря, че най-важното за конкурса е изборът на песен - тя трябва да отговаря на натюрела на изпълнителя и дори да се съобразява с външния му вид, както и да има смислен текст с послание. “Никога не знаеш кога една песен ще се хареса на публиката”, каза Карадочева.

Затова не с една, а с три чисто нови песни ще се представи Дара пред зрителите на БНТ на 28 февруари, а те заедно с жури ще изберат една от тях. Самата Дара обясни, че трябва да е готова до 20 февруари, тъй като тя активно ще участва в написването им заедно с международно признат екип. От БНТ твърдят, че чуждите автори са с пет победи на “Евровизия”, но имената им все още не са обявени официално.

“Дара задължително трябва да пее бърза и енергична песен”, посъветва Криско

във фейсбук, като в поста си призна, че е дал най-много точки на Мона и на Михаела Маринова.

Впрочем той е човекът, открил през 2015 г. таланта на малката тогава Дарина Йотова като неин ментор в “Х Фактор”. В музикалното риалити тя влиза като народна певица, а месеци по-късно се превръща в попзвездата Дара.

“Цял живот съм се опитвала да бъда артистът, за когото малката Дара мечтае от дете! Никога не съм мислила, че крайната точка е победата, а че е този път, по който вървим”, каза Дара, след като спечели в националната селекция.

Така след 3-годишно отсъствие България отново се връща на “Евровизия” в годината, в която конкурсът отбелязва своята 70-годишнина. Във Виена Дара ще участва във втория полуфинал на 14 май, като заедно с нея ще пеят представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия. Големият финал е на 16 май.

