Годишнината от рождението на Леда Милева ще бъде отбелязана с нейни стихове и спомени в къщата музей „Гео Милев“

В къщата музей „Гео Милев“ на 5 февруари ще бъдат отбелязани 106 години от рождението на Леда Милева под наслов „Римуван свят“. Това съобщават на страницата си във Фейсбук от културната институция, информира БТА.

Инициативата се организира съвместно с клуб „Художествено слово“ при Средно училище „Васил Левски“, с ръководител Нина Керанова

Събитието ще ни потопи в римувания свят на поетесата чрез нейни стихове и лични спомени – среща с една от най-обичаните фигури в българската детска литература, отбелязват организаторите.

Преди две седмици, на 131-вата годишнина от рождението на българския поет и публицист Гео Милев, в родната му къща в Стара Загора се състоя ученическа викторина, посветена на живота и творчеството му.