Стефания Колева и Деян Ангелов ще изиграят „Без гаранция“ в Малта на 22 февруари

Актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов ще изиграят представлението „Без гаранция“ пред българска публика в град Мсида, Малта, на 22 февруари от 17:00 часа местно време в гимназията Peter Serracino Inglott Auditorium Junior College. Това съобщиха организаторите от Face Bulgaria във Фейсбук страницата си, пише БТА.

Организаторите описват представлението като „турнир от турбулентни комични ситуации, в които без да знаем сме поставяни, и в които са ни поставяли“. Те допълват, че „в менюто от скечове е включен и сценичен турнир по смешни житейски ситуации“. 

Представлението „Без гаранция“ е създадено по тестове на Николай Гундеров. Музиката, използвана в театралния етюд, е дело на Добромир Кисьов. 

