Според певицата Поли Генова успешната песен за Евровизия зависи от съдържанието.

„Хората забравят, че това наистина е конкурс за песен. И затова според мен регламентът и цялата селекция трябва да бъде фокусирана върху песента. Фокусът трябва да бъде върху това какво се случва в тези три минути, които трябва да представиш на сцената", казва тя пред bTV.

Поли Генова започва своя път в музиката още на четири години и е сред първите изпълнители на детската вокална група "Бон-Бон". Тя завършва средното си образование в Националното музикално училище със специалност кларинет, а след това следва режисура в НАТФИЗ.

През 2011 г. Поли представи България на конкурса „Евровизия" с песента „На инат" през 2011 г., а през 2016 г. постига рекордното за страната ни четвърто място в конкурса с песента If Love Was a Crime.

Генова е национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ България и сама е майка на две деца – Даниел и Леа. След две години отсъствие от сцената, тя се завръща с нова песен, която определя като лична изповед.

Генова коментира емоциите си след представянето си на „Евровизия" през 2016 година и нейното четвърто място:

"Много бях щастлива. Изключително щастлива и много горда. Понеже аз не си поставях някакви конкретни резултати и цели, които трябваше да се постигат. За мен беше много важно да стигнем на финал и бях в еуфория, когато успяхме", споделя тя.

Генова е национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ България, подкрепяйки правата на децата, и е майка на две деца – Даниел и Леа.

За трудните периоди в живота си тя казва: „Имах нужда от време. Да дам време на себе си. Отново да се опозная. Отново да разбера коя е моята посока и какво искам." Поли признава, че помощта на специалисти ѝ е била полезна: „Истината е, че не можеш винаги сам. Няма нищо страшно в това да приемаш помощ. Да отидеш на терапия. Да си говориш с професионалист. Да се погрижиш за здравето си. Да се върнеш към спорта, както направих аз."

"Истината е, че музикантите и хората на изкуството в повечето случаи поставени в такива екстремни условия, някак си се мобилизираме, поне при мен така работи", разказва Поли.

Генова говори и за социалните мрежи: „Аз ги ползвам, за да се информирам, ако трябва да съм честна, защото вече рядко гледам новини по медиите. Но трябва да има граница. Децата ни имат нужда да бъдат деца, а не да са непрекъснато в устройствата."

За мечтания си концерт Поли казва: „Представям си хиляди хора, оркестър, танцьори, огромен екип. Енергията от публиката ми дава криле. Много е важно човекът и артистът, който е на сцената, да иска да предава на публиката. И тогава вече се случва магията."