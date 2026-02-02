Бед Бъни взе „Грами” за албум на годината, Били Айлиш - за песен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пуерториканският изпълнител Бед Бъни спечели "Грами" в най-престижната категория "Албум на годината", Кендрик Ламар беше отличен за "Запис на годината" за сингъла "Лутър", реализиран заедно с R&B изпълнителката Сиза (SZA). В категорията "Песен на годината" победителката изненадващо е Били Айлиш за "Wildflower" сред много силна конкуренция в лицето на Лейди Гага, Кендрик Ламар, Сабрина Карпентър и Роуз и Бруно Марс.

Церемонията по връчването на музикални награди на Американската звукозаписна академия за 2026 година в Лос Анджелис премина под сянката на недоволството от действията на Агенцията за имиграционен и митнически контрол, известна под абревиатурата ICE (Immigration and customs enforcement).

31-годишният изпълнител Бед Бъни спечели "Грами" за най-добър албум с DtMF (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), както и за най-добър албум в категория Musica Urbana. В благодарствената си реч той каза: "Не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни, ние сме хора и сме американци". Същевременно музикантът призова хората да не откликват на омразата с омраза.

Бенито Антонио Мартинес Окасио, както е истинското му име, пее на испански, отделя голямо място на традиционните пуерторикански ритми и напомня за колонизацията на родния си остров.

Били Айлиш на свой ред също се изказа против действията на имиграционните власти. Служители на Агенцията за имиграционен и митнически контрол бяха изпратени в американски градове като част от инициативата на президента Доналд Тръмп за масови депортации. Остра вълна на недоволство предизвика тяхната дейност в Минеаполисис, където агенти застреляха на улицата двама души - Рене Гуд на 7 януари и Алекс Прети на 24 януари.

Някои от певците носеха значки по време на церемонията с надпис "Вън ICЕ" и "Бъди добър".

Половин век след основаването си рок ветераните The Cure спечелиха за първи път "Грами" в две категории – "Най-добър алтернативен албум" за "Songs Of A Lost World" и "Най-добро алтернативно музикално изпълнение" за "Alone".

В категорията за аудиокнига бе отличен духовният лидер на тибетския будизъм Далай Лама.

Най-добър поп дует е този на Синтия Ериво и Ариана Гранде, пише БНР.

Най-добър поп албум е "Mayhem" на Лейди Гага.