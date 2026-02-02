Ким Кардашиян и Луис Хамилтън крият любовна връзка

Ким Кардашиян и седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън са в тайна романтична връзка, твърдят източници. Двамата са прекарали уикенд заедно във Великобритания.
Основателката на Skims, на 45 години, и 41-годишният Хамилтън са били снимани заедно многократно през последното десетилетие, но досега не са били свързвани романтично, предаде Page Six.
Според британския таблоид „Сън", Кардашиян е отлетяла от Лос Анджелис в събота следобед, 31 януари, с личния си самолет и се е срещнала с пилота от Формула 1, за да отседнат в луксозния хотел и кънтри клуб Estelle Manor в Котсуолдс.
Двамата са прекарали „много романтичен" уикенд, по думите на източник, като са били придружавани от охранители, за да се гарантира тяхната дискретност.
Близки до двойката разкриват пред изданието, че Лиус и Ким са споделили една стая и са ползвали ексклузивно басейна и спа центъра, съобщи Вести.бг.
