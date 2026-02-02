Дара обмисля да се откаже от участие в ''Евровизия''

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Желанието ми е убито и смазано, посочи Дара

До края на деня ще вземе решение

Поп певицата Дара обмисля да се откаже от участие в конкурса "Евровизия" заради негативните коментари по неин адрес, след като изпълнителката спечели българската национална селекция за европейския конкурс, който тази година ще се проведе във Виена.

„Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена". Това каза в предаването „Тази сутрин" по бТВ Дара след финала на националната секция за представител за „Евровизия 2026".

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия".

Часове след победата ѝ чрез своите профили в социалните мрежи „Евровизия" официално също представи изпълнителят ни.

„Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо", добави тя.

Дара каза още, че засега нищо не е решила, но подчерта, че ако участва в конкурса, ще има силно оръжие с една песен, която ще представи и я пази за специални мигове.

"Желанието ми е убито и смазано. До края на деня ще реша ",коментира тя.

"Разбирам, че има много любов към моите колеги"