Снежни лица и усмивки стоплиха варненци в ледения ден

Десетина автомобили, покрити със сняг, се сдобиха с лица и усмивки във варненския кв. "Възраждане".

Незнаен автор нарисува предните заснежени стъкла и гледката зарадва както жителите на квартала, така и хиляди в социалните мрежи.

Чудесен начин, Варна да "празнува" така чакания всеки път снежец. А веселата идея е на Стоянчо, нашето комшийче, коментират под поста със снимката във "Фейсбук".

Някои видяха мустаци и женски прелести сред снежните картини, но всички повече от 6000, реагирали на снимката, са очаровани и усмихнати.

Някои завидяха за търпението и мерака на незнайния "художник" - "Ей заради такива хора не си мия и чистя колата, да рисува и да радва".

В морската столица натрупа малко сняг - нещо рядко за Варна, а температурите днес са под нулата.