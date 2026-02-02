ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аварирал тежкотоварен автомобил затруднява движени...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22209167 www.24chasa.bg

Снежни лица и усмивки стоплиха варненци в ледения ден

Надежда Алексиева

[email protected]

2936
Снимка: Светлина Стойкова/Фейсбук групата "Ж. К. Възраждане 1".

Десетина автомобили, покрити със сняг, се сдобиха с лица и усмивки във варненския кв. "Възраждане".
Незнаен автор нарисува предните заснежени стъкла и гледката зарадва както жителите на квартала, така и хиляди в социалните мрежи.

Чудесен начин, Варна да "празнува" така чакания всеки път снежец. А веселата идея е на Стоянчо, нашето комшийче, коментират под поста със снимката във "Фейсбук".

Някои видяха мустаци и женски прелести сред снежните картини, но всички повече от 6000, реагирали на снимката, са очаровани и усмихнати.

Някои завидяха за търпението и мерака на незнайния "художник" - "Ей заради такива хора не си мия и чистя колата, да рисува и да радва".

В морската столица натрупа малко сняг - нещо рядко за Варна, а температурите днес са под нулата.

Снимка: Светлина Стойкова/Фейсбук групата "Ж. К. Възраждане 1".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)