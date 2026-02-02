Рок легендата Робърт Плант ще пее на Античния театър в Пловдив на 6 юли

В концерта на легендарния глас на Led Zeppelin ще участват Saving Grace и Сюзи Диан

Рок легендата Робърт Плант ще има концерт на Античния театър в Пловдив на 6 юли т. г. със Saving Grace и "All That Glitters..." Билетите, чиито цени стартират от 100 евро, влизат в продажба в мрежата на Ticket Station на 5 февурари.

Критиците твърдят, че е почти невъзможно е да се посочи друг артист от класическия рок на 70-те, който да е остарял с такава естественост и грация като Робърт Плант. И вместо да се опитва да пресъздаде отново славните дни на миналото, бившият вокалист на Led Zeppelin прекарва по-голямата част от 21 век в преосмисляне на своите ранни влияния - американски блус, английски фолк, ранния рокендрол и класическа музика от Близкия изток и ги трансформира в по-земни и ефирни музикални светове.

Saving Grace са група музиканти, които свирят с Плант от 2019 г., но те не са съпорт банда, а пълноценни негови партньори. Вокалистката Сюзи Диан заема мястото на пълноправна дуетна половинка в песните и заедно те преминават през подбрана колекция кавъри – от едно от най-ранните влияния за Led Zeppelin („Chevrolet" в бясното си темпо), през любимците от психеделичния Сан Франциско Moby Grape (мечтателната „It's a Beautiful Day Today") и по-новата му обсесия по слоукор легендите от Low (енергична, ориенталско повлияна версия на „Everybody's Song").

Интимни, емоционални и трансцедентални – въздействаща палитра от блус, алт-кънтри и фолк разказвачество, която събужда духа на коренната музика, съпреживяна и преосмислена с яснотата на съвременен поглед. Така западният музикален свят описва десетте песни в Saving Grave.

„All That Glitters..." - концертът на Робърт Плант със Saving Grave и Сюзи Диан се осъществява по покана на Fest Team и е част от серия от събития, които стартираха миналата година и продължават и през 2026-а.