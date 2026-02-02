Литературният феномен „Граф Монте Кристо" в нов луксозен двутомник

Издателство „Труд" публикува нов превод, без съкращения, на романа на всички времена

„Граф Монте Кристо" от Александър Дюма безспорно е един от най-великите приключенски романи в световната литература – история за несправедливост, надежда и силата на човешката воля. Книгоиздателска къща „Труд" за пореден път предлага на своите читатели тази наистина вълнуваща и завладяваща история в своята луксозна поредица със стойностни книги „Златна класика" – този път в червена еко кожа.

Действието ни пренася в бурната Франция от началото на XIX век и проследява съдбата на младия моряк Едмон Дантес, който е несправедливо обвинен и хвърлен в мрачния затвор – замъка Иф. След години на страдание и лишения той успява да избяга, открива легендарното съкровище на остров Монте Кристо и се завръща в обществото под нова самоличност – като загадъчния и могъщ граф Монте Кристо. Внимателно планираната му игра на възмездие срещу онези, които са го предали, но и отмъщението му, поставят и дълбоки въпроси за справедливостта, прошката и цената на човешките решения. Със своя динамичен сюжет, ярки герои и силни емоционални послания, „Граф Монте Кристо" остава непреходен шедьовър, който вълнува читатели от всички поколения и доказва, че надеждата и свободата винаги намират път.

Александър Дюма – баща (1802–1870) е един от най-четените и влиятелни френски писатели на XIX век, майстор на историко-приключенския роман и изключителен разказвач с усет към драматичния сюжет и живия диалог. Дюма е син на генерал от армията на Наполеон и израства в атмосфера на политически промени и силни обществени страсти – опит, който силно повлиява творчеството му. Романът „Граф Монте Кристо" е публикуван за първи път на части между 1844 и 1846 г. във френския вестник Journal des Débats – практика, характерна за епохата и допринасяща за масовия интерес към произведението. Историята излиза в поредица, която се следи с нетърпение от хиляди читатели, а успехът ѝ води до бързо издаване в книжно тяло в няколко тома.

Вдъхновен от реален криминален случай, романът съчетава исторически факти, художествена измислица и силна психологическа дълбочина. Дюма пресъздава съдбата на обущар от Париж, който бил сгоден за богата жена, но приятелите му го обвинили, че е шпионин на Англия. Той бил затворен за седем години. По време на престоя си в затвора, негов умиращ приятел му описал къде има скрито съкровище. Когато бил освободен, обущарят намерил съкровището, върнал се в Париж под друго име и прекарал десет години, отмъщавайки на предишните си приятели.

Още от първата си публикация „Граф Монте Кристо" се утвърждава като литературен феномен, преведен на десетки езици и многократно адаптиран за театър, кино и телевизия, което затвърждава мястото му сред вечните класики на световната литература.

Двутомникът излиза в нов превод от френски език на Гергана Соколова.

