Мъск заради чернокожа в ролята на Хубавата Елена: Крис Нолан е изгубил почтенността си

Илон Мъск разкритикува режисьора Кристофър Нолан, твърдейки, че носителят на „Оскар" е загубил достойнството си с избора си на актьори. Нолан в момента работи по адаптацията на древногръцката епопея на Омир „Одисея" (The Odyssey), пише "Индипендънт".

Във филма ще участват звезди като Мат Деймън, Том Холанд, Джон Бернтал, Робърт Патинсън, Зендая, Шарлийз Терон, Ан Хатауей, Миа Гот и Бени Сафди. Съобщава се, че към актьорския състав се е присъединила и носителката на „Оскар" Лупита Нионг'о, която е чернокожа. В социалните медии се появи информация, че тя ще играе ролята на Хубавата Елена от Троя.

В отговор на новината, един потребител на социалната мрежа на Мъск "Екс" написа: „Елена от Троя е била светлокожа, блондинка и е била жената, заради която са тръгнали хиляди кораби, защото е била толкова красива, че мъжете са започнали война заради нея. Изборът на актьори, който прави предпоставката несъстоятелна, е признание, че историята никога не е била важната и е обида към автора."

Мъск, който има над 233 милиона последователи в платформата, която притежава, подсили публикацията с отговора си: „Крис Нолан е загубил своята почтеност". Лупита Нионг'о КАДЪР: Екс/@JudithEnOr

Няколко потребители не се съгласиха с Мъск, като един от тях написа: „Одисея" е мит. Няма исторически доказателства, които да сочат, че Елена от Троя е съществувала наистина, следователно тя може да бъде красива във всеки цвят. Изборът на красива чернокожа жена за ролята НЕ противоречи по никакъв начин на това, което е било написано преди хиляди години. Просто попитайте Омир." Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Друг потребител посочи странния митологичен произход на Елена от Троя, като написа: „Искам всички да потърсят в "Гугъл" кои са родителите на Елена от Троя, как са се срещнали, как са правили секс, как е родена Елена, да се върнат и да се опитат да ми говорят за историческа точност със сериозно изражение."

Филмът „Одисея", който излиза на 17 юли, проследява пътуването на Одисей, крал на Итака, изигран от Деймън, по пътя към дома след Троянската война.