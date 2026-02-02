Дара не се отказва от Евровизия: Няма да се оставим на крадците на мечти!

Певицата Дара няма да се откаже от състезанието в песенния конкурс за "Евровизия", заявиха от компанията й "Вирджиния рекърдс".

Ето какво посочва певицата в своя позиция:

Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми.

Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.

Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.

Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение – ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви.

Благодаря ви.

Прегръщам ви.

„Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена". Това каза певицата след финала на националната секция за представител за „Евровизия 2026".

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата. В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия".

Часове след победата ѝ чрез своите профили в социалните мрежи „Евровизия" официално също представи изпълнителя ни.

„Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо", добави тя.

От няколко дни се вихри скандал във фейсбук, за това че Дара е спечелила националната селекция. Появиха се анонимни автори, които твърдят, че резултатите от гласуването на зрителите са били фалшифицирани. От БНТ посочиха: "Циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината".

"Българската национална телевизия заявява, че зрителският вот е проведен при стриктно спазване на утвърдените правила и без каквато и да е намеса в резултатите. Осигурени са равни условия за участие и гласуване за всички изпълнители, както и прозрачност на процеса в рамките на действащата методология. Няма нито един отчетен нелегитимен глас в полза на артист/и в селекцията", посочиха още от БНТ.