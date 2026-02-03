Не на екрана, а в операта като Улла се завръща Натали Трифонова след майчинството

Синът ѝ Арън, вече на 4 месеца, ще я гледа в мюзикъла “Продуцентите”

Точно половин година след раждането Натали Трифонова се завръща, но не на екрана, а на сцената. Красивата водеща на Би Ти Ви отново ще играе в мюзикъла “Продуцентите” и ще се превъплъти в сексапилната шведка Улла - роля, изиграна от Ума Търман в едноименния филм.

Премиерата на мюзикъла беше миналата година, когато Натали доказа таланта си да пее и да танцува. Само в две представления обаче тя успя да излезе на сцената, защото тогава се появи “малкият мъж” - първородната ѝ рожба Арън. “Тази вечер няма да участвам в спектакъла. Прекарах месеци с тези хора в репетиции. Мюзикълът е голяма емоция. Ще ставам майка. Имахме две премиери с “малкия мъж”, доста попяхме и танцувахме заедно. Време е за почивка”, каза Трифонова пред публиката в Пловдив в края на април.

Сега, почти година по-късно, тя обяви, че се връща на сцената на Държавната опера в Пловдив. “Вълнувам се, защото този път ще ме гледа и един малък мъж”, написа Натали Трифонова. Арън вече е на 4 месеца. А спектакълът ще се играе на 31 март.

Засега обаче не е ясно кога ще се завърне и в телевизията като водеща на прогнозата за времето и на предаването “Култ”.