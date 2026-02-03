Соня Йончева води Йонас Кауфман и Хаузер на поредното издание на “Гала в София” пред “Св. Ал. Невски” в края на август. С големия немски тенор и с руския баритон Игор Головатенко те ще бъдат тримата герои в “Тоска” в полусценичен вариант, в който ще участват и хорът и оркестърът на Софийската опера и балет с диригент Григор Паликаров.

Втората вечер е посветена на деца, които изпълняват класическа музика за деца, а третата вечер е с хърватския виолончелист Хаузер, известен със своите кросоувър проекти, в които преплита класика с попмузика.