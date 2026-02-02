ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Кой ще е Парцалев във филм за него? Търсят се и актриси за Татяна Лолова и Стоянка Мутафова

2304
Георги Парцалев във филма “Тримата от запаса”

Вече две години журналистът Георги Тошев подготвя игрален филм за големия актьор Георги Парцалев. Но кой ще влезе в главната роля, все още не е ясно. Четирима актьори са обсъждани от екипа на филма, сред които е Александър Григоров. Той изигра Парцалев в спектакъла “100 години Георги Парцалев”, организиран от фондацията на Лили Иванова и Сатиричния театър.

Лентата ще опита да “улови не само публичния образ на актьора, но и по-малко познатите пластове на неговата лична история - между смеха, самотата и цената на популярността”, издават от екипа. А според Георги Тошев, който е един от продуцентите, даже може да прерасне и в сериал от 6 или 12 епизода.

Няма избрани актриси и за ролите на Татяна Лолова и Стоянка Мутафова. “Ние не търсим физическа прилика, защото това е невъзможно, когато имаш такива индивидуалности. При Парцалев има една екстравагантност на характера, което е много по-важно от физическата прилика”, казва Тошев. Сценарият на филма ще бъде по исторически достоверни и проверени факти.

Георги Парцалев във филма “Тримата от запаса”

