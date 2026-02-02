ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България е успяла да задържи дефицита до 6,8 млрд....

Стоичков: Малък Христо очаква юбилея на дядо си!

Христо Стоичков и Христо Стоичков II СНИМКА: Фейсбук/H8S Hristo Stoitchkov

Дни преди юбилея си, Христо Стоичков публикува снимка с внука си Христо в социалните мрежи. На 8 февруари тази година Стоичков навършва 60 години.

"Малък Христо очаква юбилея на дядо Христо!", написа звездата на българския футбол в официалната си страница във фейсбук, а феновете изказаха добрите си пожелания в коментарите под снимката.

Христо Стоичков II се ражда на 16 октомври 2024 г. в клиника "Витас" в Барселона. Малкият Христо е второто внуче на Стоичков, син на дъщеря му Христина и нейната половинка Карлос Креспо. Тази година Стоичков-младши ще навърши две години. 

През 2016 г. другата му дъщеря Михаела го дарява с малката Миа. Днес тя е ученичка и се появява в реклами заедно със своя дядо.

Христо Стоичков и Христо Стоичков II СНИМКА: Фейсбук/H8S Hristo Stoitchkov

