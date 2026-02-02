Фалшиви новини и тормоз в мрежата почти счупиха Дара, но не я отказаха от мечтата й “Евровизия” (Обзор, графика)

Страдам с нея, но ще я подкрепя, каквото и да реши, каза Саня Армутлиева

Дара продължава своя път към “Евровизия”. Със силно емоционално писмо (виж по-долу) тя категорично обяви решението си да пее на конкурса, след като ужасяващ хейт срещу нея в социалните мрежи бе напът да я пречупи и откаже. Към него се натрупаха и подозрения за манипулации на зрителския вот.

Часове преди да обяви решението си в понеделник вечерта, видимо разстроена, Дара призна пред Би Ти Ви, че е смазана и обмисля дали да се откаже. Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена.

След като бе избрана да представя България на “Евровизия” във Виена през май, певицата даде първото си интеврю по БНТ и бе щастлива.

Кой провокира атаката

срещу Дара, организирана ли е, възможно ли е улицата да “свали” избраната участничка? Тези въпроси си задават десетки хора във фейсбук, а коментарите са или в пълна подкрепа към певицата, или категорично отрицание на таланта ѝ.

Най-атакуван обаче е вотът за 8-ината участници във втория етап на националната селекция, когато Дара бе обявена за победителка. Според групи във фейсбук - някои от които ясно заявяват позицията си на патриоти, той е манипулиран и така е ощетена младата певица Мона. Тя се яви с песента “Сила”, в която смесва народна с попмузика. Сама нарече стила си “джен зи фолклор”.

Същевременно в мрежите се разпространява фалшива класация, според която Мона е получила 23 853 гласа от зрителите и е на първо място, а Дара - 13 358, и остава трета след Михаела Маринова.

По официалните данни на БНТ Дара печели с 22 точки от журито и с 21 267 гласа от зрителите, а Мона има 18 211 гласа и е трета.

Обществената телевизия категорично отрече да има манипулация на данните и късно в неделя вечерта публикува своя позиция, в която разясни начина на гласуване. “БНТ заявява, че циркулиращи в социалните мрежи таблици и скрийншоти от платформата за гласуване категорично не отговарят на истината и си запазва правото да защити репутацията си и доверието в националната селекция чрез предвидените в закона механизми”, написаха от телевизията.

Оттам обясняват, че за да има пълна прозрачност, в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време.

После обаче установяват, че това влияе негативно на участниците в конкурса още преди официалното обявяване на окончателните резултати. В същото време динамиката при гласуването и преподреждането на класирането в реално време “дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения”. Затова и публикуваха окончателните данни ден след представянето на кандидатите на 31 януари. Впрочем по време на гласуването във втория етап от БНТ са

успели да блокират над 1,5 млн. гласа от Азия,

отчетени като опит за манипулация на вота. Медията отрича и твърденията за хакване на нейния уебсайт, тъй като гласуването не се е провеждало там.

“Фалшиви новини и тормоз през социалните мрежи” - така чуждият сайт eurovisionfun.com, който публикува информация за предстоящата “Евровизия” във Виена, описа необичайната ситуация около конкурса у нас. В статията в сайта пише, че потребител в ТикТок публично е заявил, че е “хакнал” сайта на БНТ и е открил предполагаемите резултати от гласуването - именно онези, които са вирулентни в мрежите. “Твърдението бързо се разпространи в социалните мрежи, въпреки че самият човек открито признава, че е извършил престъпление, като твърди, че е хакнал уебсайта на обществена институция”, пише там.

“Дара сама трябва да реши дали да продължи. Аз ще я подкрепя, каквото и да реши, но мисля, че тя има потенциал да ни представи добре и вярвам в нея”, каза пред “24 часа” Саня Армутлиева, управител на продуцентската компания “Вирджиния рекърдс”, от която Дара е част.

“Това е шанс за момичето, но и шанс за България,

защото тя е артист, който може да прикове вниманието върху себе си. Страдам с нея в момента”, допълни Армутлиева. Впрочем тя също е сред нападнатите в мрежите с обвинението, че едва ли не е оказвала натиск именно артист на “Вирджиния” да спечели. “Всичките абсолютно смешни обвинения към мен, че нещо съм подредила, не ги коментирам изобщо. Как изобщо им идва наум на тези хора?”, чуди се тя.

От БНТ също отрекоха подобна намеса с думите, че ако подобно нещо е било решено предварително, не би имало смисъл да се прави конкурс с три предавания и толкова голяма организация. “Можехме просто да обявим, че Дара ще отиде на “Евровизия”, казаха от телевизията, която като обществена медия продуцира и поема разходите по българското участие.

Дара: Никой не заслужава публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си

Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми.

Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.

Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.

Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение – ще участвам. Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви. Благодаря ви. Прегръщам ви.

В МРЕЖАТА

“Всички ли са глухи в журито”, питат във фейсбук

“Не мога да разбера едно, как пееш фалшиво и отиваш победител? Всички ли са глухи в журито? Всичко ли е глухо в България? Явно са слепи и глухи? Пролича си, че е нагласена работа... за съжаление, Дара я обичам много по принцип, ама много като артист, но тя пя фалш, а Михаела Маринова и Керана пяха жестоко точно и вярно, но явно в България все още всичко се нагласява.”

“Фалшив и нагласен победител!”

“А за изфабрикуваните вотове нещо да кажете? Особено след като вече има и доказателства.”

“Защо вотът на зрителите не се показа? Нагласена работа както всичко в държавата.”

“Честно, не съм хейтър. Не желая да обезкуражавам момичето, но ако това е, което може да бъде произведено за “Евровизия” с всичката ѝ мерзост и антиталант, то не е ли по-добре просто да не ходи нито един представител?”

“Откъде да започна? Песен в стил нео Флашданс, без никакъв финес, никакво новаторство, никакъв опит дори да се създаде нещо отдалечено напомнящо мелодия. Това е безстилие, защото нито може да се танцува на нещо, изпято с адско напрежение и крясък, което явно певицата смята за “емоция”, нито може да се запее, нито става за слушане.”

“Това нещо не може да каже едно правилно изречение, а камо ли да пее. Е, ще се разходи да види Виена, ама ще е на крайна позиция. Жалко, имаше много по-добри гласове от нея, но циркът беше решен предварително, че ще е мома Дара.”

“Дара виеше и на двете вечери! Гласът, който пее на живо и борави с няколко октави, е Михаела Маринова. Но тя винаги остава в сянка.”

“Нищо не се разбра за гласуването. Вярно ли чух, че 8 зрители са гласували за нея и 23 гласа от журито? Някак не пасва. После, защо хората си мислят, че всичко е шашма?”

Стотици я защитиха: Не оставяй лошото да те пречупи

Мариана Попова, певица: Дара, не се отказвай. Не си виновна за това, че там никога никой не си върши работата както трябва. Ти не си част от схемите на някого. Ти си артист!

Иво Димчев, певец: Силна прегръдка и много успех във Виена на Дара - това безстрашно, слънчево и цветно българско момиче!

Милена Фучеджиева, писателка: Дара има изключително интересна и нестандартна визия, излъчването ѝ е на звезда от първия момент, има страхотен глас, както и поведение на сцената и извън нея. За мен Дара е единствената реална българска поп звезда, която има шанс да направи силно впечатление на "Евровизия".

Николаос Цитиридис, стендъп комедиант: Дара, за мен ти си от онези хора, които никога не са давали пукната стотинка за хорското мнение и си правила точно това, което смяташ за правилно. Моля те, не се оставяй негативизмът на завистливия човек да те застига.

Мира Добрева, водеща: Мило, талантливо момиче! Моля те, не оставяй лошото да те пречупи! Толкова много хора вярват в теб, в могъществото на цялостния ти талант, в присъствието ти на сцената, в неподражемия ти чар и неподправена усмивка!

Георги Блажев, писател и водещ: Ако някой ще се отказва от нещо заради хейта, нека да не е Дара от "Евровизия", а повечето български политици от политиката.

Милица Гладнишка, певица и актриса: Дара е едно от чудесата на България и сравнението с Лайза Минели е точно - тя е комплексен артист, изключителен талант, невероятен работохолик и притежава огромен чар. Затова, Дара, не се впечатлявай от особено тъпите коментари на още по-тъпите хора, които ги пишат.