Кукленият театър в Стара Загора с премиера на исландска пиеса за деца

НА 13 февруари (петък) от 18:00, както и на 15 февруари (неделя) от 11:00 часа в Старозагорския куклен театър предстои премиерата на „Приказка за синьото кълбо" от Андри Снайр Сверисон, съобщават от театъра. Преводът е на Айгор Сверисон, драматизацията и режисурата е на Елица Петкова. Автори на сценографията и плаката са Ива Гикова и Ивайло Николов, музиката е на Пламен Петков, мултимедията на Тодор Киряков.

Участват: Василена Чернаева, Деница Янакиева Георгиева, Таня Георгиева, Калоян Георгиев, Кирил Антонов, Любен Чанев Препоръчителната възраст за спектакъла е 6+г.

На една синя планета далеч в космоса живеят само деца – свободни и безгрижни. Но появата на загадъчен непознат променя всичко: той ги учи да летят като отърсват прашеца от крилата на пеперуди. Започва опасно и вълнуващо приключение през тъмни гори и открити небеса, което поставя на изпитание тяхното приятелство, смелост и изобретателност.

Андри Снайр Магнасон е един от най-разпознаваемите съвременни исландски автори и документалист. Писател, който умее да превръща големите теми на нашето време в човешки истории. Пише поезия, художествена и документална литература, както и научна фантастика, а творбите му са публикувани и поставяни на над 40 езика. Носител е на Исландските литературни награди във всички категории и на престижни международни отличия. Магнасон е и активен защитник на исландската природа и силен глас в разговора за климатичните промени и тяхното ускорено въздействие върху света.

През 2019 г. неговото прощално слово за Окйокул - първият исландски ледник, изчезнал заради климатичната криза, е споделено от милиони по света. На български език от него е преведена единствено „Приказка за синьото кълбо". Тя е първата детска книга, която печели Исландската литературна награда, както и различни международни отличия.