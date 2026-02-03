Дара: Хейтърите не бяха причината да искам да се откажа, не съм чела коментари

"Хейтърите не бяха причината да искам да се откажа, а чисто енергийно как тялото ми реагира на напрежението. Абсолютно нищо не съм чела", каза певицата Дара в предаването "Денят започва" по БНТ.

Тя беше избрана да представя България на "Евровизия" във Виена през май, но след това в социалните мрежи се появиха слухове и твърдения, че резултатите от гласуването на зрителите са били фалшифицирани.

В понеделник Дара каза пред бТВ, че обмисля да се откаже от участието си: Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена.

По-късно изпълнителката обяви, че е решила да продължи в песенния конкурс.

"Когато на линия седи твоето ментално здраве, започваш да се притесняваш за малко по-сериозни неща в живота, какви ще са последствията, ако постоянното напрежение пада върху мен", каза тази сутрин тя.

Дара разказа, че е получила много обаждания от познати, фенове и колеги.

"Няма как да предам нито един от моите фенове, моите мечти. Искам да продължавам да следвам пътя, даден ми от Господ", каза тя.

"Имам доста готови песни, след малко заминавам за Букурещ. Трябва да видим какво мога да предложа за селекцията, но смятам, че за да имаш 3 много добри песни, трябва да си написал поне 80. Предстои ми креативен процес, знаем много добре какво трябва да дадем", разказа още певицата.