Музеят на нематериалното културно наследство на Синдзян в град Урумчи и Международният голям базар са двете нови забележителности, които ще видим в последния епизод на „Из Китай с Павел" от тази невероятно красива част на Китай.

Музеят е с площ от 13 000 кв. метра. Той е проектиран от екип на Южнокитайския технологичен университет и притежава внушителен 22-метров купол и 56 колони, които символизират националното единство. Музеят разполага с четири основни експозиции, които проследяват празниците, културата, ритуалите, обичаите и нематериалното културно наследство в различните части на Синдзян-уйгурския автономен регион.

В този епизод ще разберем повече за едно синдзянско съкровище от Петър, който е колега на Павел в българската редакция на КМГ.

Тук ще видим и Международния голям базар, който е един от най-големите в света. Сградите в мюсюлмански стил и процъфтяващите сергии го правят идеалното място за посетителите, които искат да се насладят на уникалния етнически колорит на местните уйгури. В базара има над 3000 сергии, на които се продават дрехи, музикални инструменти, керамика, бижута, ядки, плодове, килими и какво ли още не. Нека да видим всичко това сега, приятно гледане!