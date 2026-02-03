Директорът на Китайския културен център в София: Пожелавам на всички весела и щастлива Китайска нова година!

Богата и разнообразна културна програма от сценични спектакли, светлинно шоу, дегустация на китайски специалитети и демонстрация на характерни китайски занаяти, изложби и много изненади очакват българските приятели на Китай по случай Пролетния празник – казва в ексклузивно интервю за КМГ директорът на Китайския културен център в София г-жа Гъ Лина. „Пожелавам на всички весела и щастлива Китайска нова година!" – казва директорът на ККЦ.