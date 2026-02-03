ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва делото срещу сина на норвежката принцеса, ...

Владимир Люцканов става главен художествен ръководител на пазарджишкия театър

Диана Варникова

Владимир Люцканов Снимка: Драматично-куклен театър "К.Величков"-Пазарджик

"С голямо удоволствие споделяме, че към екипа на ДКТ „Константин Величков" се присъединява Владимир Люцканов, който ще заеме позицията главен художествен ръководител.

За нас е истинско щастие отново да споделим сцената на пазарджишкия театър с него – мястото, от което започва актьорският му път още през 1984 г. Това съобщиха от Драматично-кукления театър „К.Величков" в Пазарджик.

Владимир Люцканов е изтъкнат театрален и телевизионен професионалист – режисьор, актьор, продуцент и сценарист, един от създателите на Празниците на изкуствата „Аполония".

Той е дългогодишен директор на Младежкия театър, специализира режисура в Националната академия „Силвио д'Амико" в Рим, играе на сцените на Народен театър „Иван Вазов" и Театър „Българска армия" и преподава актьорско майсторство и режисура в НАТФИЗ.

Автор е и на документалната поредица „Умно село", която оставя ярка следа в българската телевизионна култура.

Като театрален режисьор стои зад знакови заглавия като

„Арсеник и стари дантели", „Вещиците",

гала-спектакъла „100 години Народен театър",

„Красиви тела", а предстоящият му проект е мюзикълът

„Време за мъже" (The Full Monty).

От 1983 г. е сценарист, режисьор и водещ на редица програми в БНТ, както и продуцент на телевизионни и документални проекти. Носител е на престижни национални и международни награди от филмови фестивали.

"Вярваме, че неговият опит, визия и любов към театъра ще бъдат вдъхновение както за трупата, така и за публиката.

Добре дошъл отново у дома!", коментират от Мелпомена в Пазарджик.

Владимир Люцканов

