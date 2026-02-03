Владимир Люцканов става главен художествен ръководител на пазарджишкия театър

"С голямо удоволствие споделяме, че към екипа на ДКТ „Константин Величков" се присъединява Владимир Люцканов, който ще заеме позицията главен художествен ръководител.
За нас е истинско щастие отново да споделим сцената на пазарджишкия театър с него – мястото, от което започва актьорският му път още през 1984 г. Това съобщиха от Драматично-кукления театър „К.Величков" в Пазарджик.
Владимир Люцканов е изтъкнат театрален и телевизионен професионалист – режисьор, актьор, продуцент и сценарист, един от създателите на Празниците на изкуствата „Аполония".
Той е дългогодишен директор на Младежкия театър, специализира режисура в Националната академия „Силвио д'Амико" в Рим, играе на сцените на Народен театър „Иван Вазов" и Театър „Българска армия" и преподава актьорско майсторство и режисура в НАТФИЗ.
Автор е и на документалната поредица „Умно село", която оставя ярка следа в българската телевизионна култура.
Като театрален режисьор стои зад знакови заглавия като
„Арсеник и стари дантели", „Вещиците",
гала-спектакъла „100 години Народен театър",
„Красиви тела", а предстоящият му проект е мюзикълът
„Време за мъже" (The Full Monty).
От 1983 г. е сценарист, режисьор и водещ на редица програми в БНТ, както и продуцент на телевизионни и документални проекти. Носител е на престижни национални и международни награди от филмови фестивали.
"Вярваме, че неговият опит, визия и любов към театъра ще бъдат вдъхновение както за трупата, така и за публиката.
Добре дошъл отново у дома!", коментират от Мелпомена в Пазарджик.