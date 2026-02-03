ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22217184 www.24chasa.bg

Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

1300
ЪРЛ СПЕНСЪР СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

Ърл Спенсър финализира третия си развод, след като споразумението беше постигнато след близо две години интензивни преговори.

По-малкият брат на покойната принцеса Даяна – Чарлз Едуард Морис Спенсър – е сключил окончателно споразумение с 53-годишната Карън Спенсър.

Подробности за раздялата излязоха наяве в хода на съдебната битка около разпадането на 13-годишния им брак, след като графиня Спенсър подаде иск във Висшия съд, пише Daily Mail.

Тя твърдеше, че бившият ѝ съпруг има афера и че е предложил да сложат край на брака им чрез текстово съобщение – обвинения, които Ърл Спенсър категорично отхвърли.

„Горещо оспорваният" случай беше уреден през декември, след като г-жа Джарман – норвежка археоложка и съводеща на подкаст заедно с графа – заведе дело срещу Карън за „злоупотреба с лична информация". В рамките на делото Джарман твърди, че графиня Спенсър е разпространила информация, че тя е диагностицирана с множествена склероза (МС), без нейно съгласие.

Адвокатът на Карън постигна извънсъдебно споразумение, без признаване на вина, като съдът постанови част от съдебните разноски да бъдат поети от графа чрез развода.

Адвокатът на графинята, Дейвид Шерборн, заяви, че тя е била „шокирана и съкрушена", когато граф Спенсър ѝ е изпратил текстово съобщение с „ужасната" новина, че иска развод, пише Вести.бг.

ЪРЛ СПЕНСЪР СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)