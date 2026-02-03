Братът на принцеса Даяна се разведе за трети път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ърл Спенсър финализира третия си развод, след като споразумението беше постигнато след близо две години интензивни преговори.

По-малкият брат на покойната принцеса Даяна – Чарлз Едуард Морис Спенсър – е сключил окончателно споразумение с 53-годишната Карън Спенсър.

Подробности за раздялата излязоха наяве в хода на съдебната битка около разпадането на 13-годишния им брак, след като графиня Спенсър подаде иск във Висшия съд, пише Daily Mail.

Тя твърдеше, че бившият ѝ съпруг има афера и че е предложил да сложат край на брака им чрез текстово съобщение – обвинения, които Ърл Спенсър категорично отхвърли.

„Горещо оспорваният" случай беше уреден през декември, след като г-жа Джарман – норвежка археоложка и съводеща на подкаст заедно с графа – заведе дело срещу Карън за „злоупотреба с лична информация". В рамките на делото Джарман твърди, че графиня Спенсър е разпространила информация, че тя е диагностицирана с множествена склероза (МС), без нейно съгласие.

Адвокатът на Карън постигна извънсъдебно споразумение, без признаване на вина, като съдът постанови част от съдебните разноски да бъдат поети от графа чрез развода.

Адвокатът на графинята, Дейвид Шерборн, заяви, че тя е била „шокирана и съкрушена", когато граф Спенсър ѝ е изпратил текстово съобщение с „ужасната" новина, че иска развод, пише Вести.бг.