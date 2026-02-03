Операция „Козешка свобода": Алпинисти спасиха Пенчо и Генка, заклещени в морските скали (Снимки)

Алпинисти от доброволното формирование на град Шабла спасиха две кози, заклещени в скалите над морето в Тюленово.
За необичайната спасителна акция участниците споделят в социалните мрежи:
"Нашият дълг е ясен – да помагаме на всяко същество, попаднало в беда... дори и с рога.
Един спокоен ден двама туристи се разхождали между Тюленово и Морския клуб, когато съдбата ги сблъскала с истинска драма – две кози, заклещени по скалите край Ефтимовия камък. Паника, блеене и погледи тип „май няма излизане". Туристите вадят телефоните и звънят на 112, пише в техния пост.
Сигналът стига до ДФ „Шабла 2017" и смелите разузнавачи пристигат на място.
"Събираме се на място и започва операция „Козешка свобода". На скалите ни чакат Пенка и нейният любим Генчо – изплашени, но горди, сякаш знаят, че спасителите вече идват.
С внимание, малко акробатика и много търпение успяхме да ги изведем от каменния капан. Без жертви, без драми – само щастливо блеене и доволни спасители", разказват мъжете.