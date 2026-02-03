ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22217365 www.24chasa.bg

Операция „Козешка свобода": Алпинисти спасиха Пенчо и Генка, заклещени в морските скали (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

684
Снимки: Фейсбук/Ангел Златанов.

Алпинисти от доброволното формирование на град Шабла спасиха две кози, заклещени в скалите над морето в Тюленово. 

За необичайната спасителна акция участниците споделят в социалните мрежи: 

"Нашият дълг е ясен – да помагаме на всяко същество, попаднало в беда... дори и с рога. 

Един спокоен ден двама туристи се разхождали между Тюленово и Морския клуб, когато съдбата ги сблъскала с истинска драма – две кози, заклещени по скалите край Ефтимовия камък. Паника, блеене и погледи тип „май няма излизане". Туристите вадят телефоните и звънят на 112, пише в техния пост. 

Сигналът стига до ДФ „Шабла 2017" и смелите разузнавачи пристигат на място. 

"Събираме се на място и започва операция „Козешка свобода". На скалите ни чакат Пенка и нейният любим Генчо – изплашени, но горди, сякаш знаят, че спасителите вече идват. 

 

С внимание, малко акробатика и много търпение успяхме да ги изведем от каменния капан. Без жертви, без драми – само щастливо блеене и доволни спасители", разказват мъжете.  

Като част от доброволното формирование на град Шабла нашият дълг е ясен – да помагаме на всяко същество, попаднало в...

Публикувахте от Кореле в Неделя, 1 февруари 2026 г.

Снимки: Фейсбук/Ангел Златанов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)