Великотърновският театър празнува Месеца на любовта със „Страната на усмивките"

С романтичната оперета „Страната на усмивките" от Франц Лехар екипът на Музикално-драматичент театър „Константин Кисимов" във Велико Търново ще поднесе на своята публика изискано музикално преживяване в Месеца на любовта. Оперетният шедьовър ще бъде представен на 5 февруари /четвъртък/ от 19 часа в голяма зала на МДТ. Диригент-постановчик на спектакъла е маестро Георги Патриков, а гост-режисьор е Вера Петрова от Софийската опера и балет, канят от трупата.

Действието в „Страната на усмивките" пренася зрителите не само в бляскавата атмосфера на Виена и в екзотичен Китай, но и в поетичния свят на сънищата и въображението. Солисти, актьори, оркестър, хор и балет на театъра разказват на сцената вълшебна история за света, движен от силата на любовта. Това е приказка за човешкото пътуване към най-съкровените мечти и копнежи, към страховете и желанията, които съпътстват човека през целия му живот.

„Страната на усмивките" е класическа оперета в три действия. Произведението е репертоарна гордост за всеки национален и световен музикален театър. Либретото на Лудвиг Херцер и Фриц Льонер-Беда е създадено по текста на „Жълтата куртка" от Виктор Леон.

Великотърновският театър ще подари на публиката впечатляващо съчетание от изключителни солисти и актьорска игра, приказни костюми, въздействаща сценография и съвременен 3D мапинг, които допълват магията на спектакъла.

В солистичните партии на сцената ще прозвучат великолепни гласове с ярко сценично присъствие. В ролята на Лиза публиката ще аплодира Теодора Петрова, а в образа на принц Су-Чонг ще се превъплъти Пламен Долапчиев. В спектакъла участват още солистите Никола Иванов като граф Густаф фон Потенщайн и Мирела Ябанджиева в ролята на Ми – сестрата на принца. В оперетата се включват и актьорите от МДТ Виктор Терзийски, Стефка Златкова, Иван Митев, Стефан Методиев, Кирил Милушев, както и хористът Стефан Стоев.

Постановъчният екип на „Страната на усмивките" включва още Яница Първанова – хормайстор, Мария Павлова – концертмайстор, Катя Богданова – хореограф, Мария Колева – сценограф, и Християна Михалева-Зорбалиева – художник на костюмите. 3D мапингът е дело на екипа на elektrick.me. Помощник-режисьор е Румяна Атанасова, над актьорската подготовка и сценичната пластика работи Стефан Методиев, а звуковите ефекти са създадени от Петър Атанасчев.

Билети за оперетата „Страната на усмивките" се продават на касата на МДТ „Константин Кисимов", както и онлайн на сайта на театъра.