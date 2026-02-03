„Печелиш, тате!“, или как великият Константин Коцев превръщал семейните скандали в домашна комедия

В дома на големия и обичан български актьор Константин Коцев конфликтите не се решавали със забрани, а с абсурд. Това разказва синът му - режисьорът и писател Димитър Коцев – Шошо, в първия епизод на подкаста „Неперфектните", където говори за детството си, за своите родители и за корените като неизбежен "багаж" до живот.

И не че актьорът не е бил тъжен и не е изпадал в потиснати състояния, но през повечето време у Коцеви било наистина весело. Шошо разказва за класическа ситуация: той и сестра му Зорица искат пари. Настояват. Обясняват. Натискат. Вместо „няма" или „после", баща им започвал да говори напълно сериозно за съвсем друго – дали водата е прясна, дали е застудяло напоследък, откога е времето такова. Колкото повече те се опитвали да го върнат към темата, толкова по-далеч отивал разговорът.

„В един момент вече лежахме в ъгъла на хола и се смеехме до болки в корема. Само му викахме: печелиш, тате, печелиш", разказва Шошо. А той? Нищо. Продължавал с абсолютно сериозен тон, сякаш не е спечелил най-чистата комедийна победа.

Още такива лични истории, далеч от клишетата и паметниците, има в първия епизод на подкаста "Неперфектните" - не го пропускайте, ще ви докосне.

