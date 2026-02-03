3D мапинг, дигитални екрани и мултимедия - как галерия “Виваком Арт хол Оборище 5” променя света на изкуството

С 3D мапинг, дигитални екрани и мултимедийни решения - така галерия "Виваком арт хол Оборище 5" променя традиционния свят на изкуството. Артпространството въвежда нови модерни технологии, с които да отговаря на динамичните нужди на съвременната културна и събитийна сцена.

Под мотото „Метаморфоза" се открива емблематичната зала, която тръгва в нова посока - не да промени изцяло пространството си, а да предложи на посетителите нови преживявания. Събитието ще се проведе на 10 февруари от 16 до 18,30 ч. в салонната зала на галерията, а входът е свободен. Посетителите ще се запознаят с организаторите и водещите партньори в реализацията на „Метаморфоза". Чрез QR код на вертикалните дисплеи, те ще получават детайлна информация за възможностите на пространството и присъстващите брандове.

В реализацията на новата визия участват доказани професионалисти: Elektrick Me (3D mapping), Slow Jams (DJ), My Choice Catering и VIP Catering, Dalakov Amphorae Wines, Stanimira Yanakieva (декорация), 8 Studio, както и медийният партньор EventPlus. На сцената ще свири Георги Пейчев на пиано, Катерина Василева - Рина и Димитър Бакърджиев на саксофон.