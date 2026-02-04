След Париж Лили Иванова с изява под звездите: ще пее с голям оркестър пред храма “Свети Александър Невски”

Сцената и съоръженията към нея се изработват в Бергамо, Италия
Площадът пред храм-паметника “Св. Ал. Невски” това лято се очертава като една от най-големите артсцени в България. Малко след края на “Гала в София” - на 2 септември, на сцената там ще се качи и Лили Иванова с голям оркестър, дирижиран от Константин Добройков. Във вторник билетите бяха пуснати в продажба, като близо петте хиляди места се продават на цени от 50 до 180 евро.
Концертът на примата е част от тазгодишното ѝ турне, което включва още 17 изяви, включително и концерт на 24 май в парижката зала “Олимпия”. Миналата седмица, когато бе обявено турнето, този концерт на най-представителния площад в България не беше обявен.
Сцената се изработва в италианския град Бергамо, научи “24 часа”. Преди концерта на Лили Иванова - на 25 август, на нея ще се качат Соня Йончева, Йонас Кауфман и Игор Головатенко за една полусценична версия на операта “Тоска” от Пучини, в която ще участват също хорът и оркестърът на Софийската опера и балет с диригент Григор Паликаров. На следващия ден деца ще свирят за деца, а на третата вечер на “Гала в София” Соня Йончева и нашумелият виолончелист Хаузер ще изнесат концерт под мотото “Синя нощ”.