След Париж Лили Иванова с изява под звездите: ще пее с голям оркестър пред храма “Свети Александър Невски”

Сцената и съоръженията към нея се изработват в Бергамо, Италия

Площадът пред храм-паметника “Св. Ал. Невски” това лято се очертава като една от най-големите артсцени в България. Малко след края на “Гала в София” - на 2 септември, на сцената там ще се качи и Лили Иванова с голям оркестър, дирижиран от Константин Добройков. Във вторник билетите бяха пуснати в продажба, като близо петте хиляди места се продават на цени от 50 до 180 евро.

Концертът на примата е част от тазгодишното ѝ турне, което включва още 17 изяви, включително и концерт на 24 май в парижката зала “Олимпия”. Миналата седмица, когато бе обявено турнето, този концерт на най-представителния площад в България не беше обявен.