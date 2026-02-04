Опра Уинфри и Райън Рейнолдс идват в Букурещ през септември. Американската телевизионна водеща ще се качи на сцената на "Бранд Майндс" (Brand Minds), една от най-важните бизнес срещи на върха в Централна и Източна Европа. Холидувският актьор ще бъде основен лектор в бизнес и технологичното събитие „Импакт Букурещ" (Impact Bucharest), което събира на едно място лидери и новатори от бизнеса, технологиите и медиите, съобщиха за БТА организаторите.

Първият форум под надслов „Бъдещето вече е тук. Готови ли сте за него?" ще се проведе на 16 и 17 септември с участието на 5000 души от 50 държави. Вторият е планиран за 29 и 30 септември. В него ще се включат 2000 души, включително от България.

По време на участието си в Букурещ Опра Унифри ще говори за това как се ръководят и вдъхновяват екипи във времена на трудности. Тя стана известна по света най-вече със собственото си токшоу, което се излъчва 25 години и има голямо влияние върху медийната индустрия.

Опра Уинфри е първата афроамериканка, която притежава собствена продуцентска компания и печели множество награди „Еми" за шоуто си. Дебютира във филма „Пурпурен цвят", режисиран от Стивън Спилбърг, с роля, за която получава номинация за Оскар. Стартира читателски клуб „Опра" (1996 г.), чрез който оказва огромно влияние върху издателския пазар и създава „Мрежата на ангелите на Опра", финансирайки глобални благотворителни инициативи и хуманитарни действия, за които е наградена с множество награди. Състоянието ѝ се оценява на около 3 милиарда щатски долара, което я прави една от най-богатите знаменитости и успешни жени в света.

В Букурещ Райън Рейнолдс ще разкрие истории от снимачната площадка и ще сподели възгледите си за креативността, лидерството и вземането на решения. Актьорът е и продуцент на поредицата „Дедпул" – глобален феномен за милиарди долари, който предефинира жанра на супергероите чрез хумор, самоирония и нестандартно разказване на истории.

Рейнолдс е акционер в Aviation American Gin и ключов инвеститор в Mint Mobile, марки, които по-късно бяха придобити в знакови сделки на стойност над 1 милиард долара, припомнят местните медии.