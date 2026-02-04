Памела Андерсън и Чанинг Тейтъм ще са сред гостите на „Берлинале“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се Памела Андерсън, Чанинг Тейтъм и актрисата Сандра Хюлер да присъстват на тазгодишния Международен филмов фестивал "Берлинале" в германската столица, обявиха организаторите на събитието, цитирани от ДПА, пише БТА.

Режисьорът Шон Бейкър, който спечели "Оскар" за най-добър филм през 2025 г. за лентата си „Анора", ще произнесе хвалебствена реч за носителката на почетната „Златна мечка" Мишел Йео („Всичко навсякъде наведнъж").

Жулиет Бинош, Изабел Юпер и Калъм Търнър, които могат да бъдат видени заедно с Андерсън във филма Rosebush Pruning, ​​също ще присъстват. Британската музикантка Чарли Екс Си Екс, която представя филма The Moment („Моментът"), сатира за музикалния бизнес, също вече е потвърдена за списъка с гости на „Берлинале".

Очаква се сред гостите на форума да са още актрисата Аманда Сейфрид, писателката Сири Хуствет - за която е заснет документален филм, и актьорът Итън Хоук.

Международният филмов фестивал започва на 12 февруари в Берлин. Режисьорът Вим Вендерс - известен с класики като „Париж, щата Тексас" и „Криле на желанието", е тазгодишният председател на международното жури, припомня ДПА.