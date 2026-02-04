ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тенденцията „да станеш китаец“ в социалните медии разкрива нарастващата културна привлекателност на Китай

КМГ

2460
Снимка: Китайска медийна група

„Утре ще станеш китаец", казва създателят на вирусно видео в ТикТок, изброявайки редица характерни китайски навици. Забавното „пророчество" на @sherryxiiruii предизвика глобална треска, като събра близо 750 000 харесвания и предизвика популярния хаштаг #BecomingChinese, съобщи КМГ.

Надграждайки над първоначалния пост, международните потребители на ТикТок все по-често публикуват свои собствени видеоклипове на същата тема, демонстрирайки живота си в „китайски стил". В тези видеоклипове често се подчертават фини, но значителни промени в начина на живот, като например пиене на топла вода вместо ледени напитки, практикуване на бадуандзин (древно китайско оздравително упражнение), изучаване на традиционната китайска медицина, приготвяне на основни китайски ястия, както и промяна на начина на хранене, съня и работата, за да се постигне по-балансиран дневен ритъм.

Реакциите към съдържанието са предимно положителни, като много зрители определят практиките като „здравословни" и „ефективни". Някои изразяват благодарност за откритостта на китайските създатели: "Много съм благодарен, че китайците споделят тези неща с нас. Приемам съвети, за да стана по-здрав и по-дисциплиниран". Други се фокусират върху личния си опит, коментирайки, че „са го опитали снощи и е било много добро", докато новодошлите също така казват, че активно търсят напътствия в тенденцията „да станеш китаец". Подобни отговори свидетелстват за устойчив ентусиазъм по отношение на китайските ежедневни практики, който надхвърля мимолетното внимание в интернет.

Тенденцията надхвърля обикновения културен обмен, тя представлява нарастващ интерес към ценностите на китайския начин на живот. Треската „да станеш китаец" доказва, че Китай е излязъл извън рамките на общоприетите етикети в очите на чужденците, като например кунфу и чеонгам, и постепенно се превръща в глобална тенденция, привличаща международни последователи да живеят по китайски.

Според Глобалния индекс на меката сила за 2025 г., публикуван от Brand Finance, Китай се е изкачил на второ място в индекса, постигайки най-високата си позиция досега.

В придружаващ коментар Brand Finance заяви, че напредъкът на Китай в областта на меката сила може да се дължи на стратегическите му усилия за подобряване на глобалния му имидж, включително поредица от политики за отваряне, подновен фокус върху устойчивото развитие и по-силни продуктови марки.

Това издигане на глобалния авторитет се дължи на благоприятни политики, цифрови възможности и индустриални подобрения, които подчертават основната логика на тенденцията „да станеш китаец".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

