ClaudiaLeón застава зад пулта на LunOrBar&Club на 6 февруари

Пловдив ще бъде домакин на международен DJ от европейската клубна сцена този петък, 6 февруари. В града за първи път гостува ClaudiaLeón, DJ и музикален продуцент с участия в клубове и фестивали в Испания, Франция, Италия и Ибиса.

ClaudiaLeón е базирана в Мадрид и има кубински произход, комбинация, която ясно личи в музикалния ѝ стил. Работи основно в полето на афро-хаус и латино-хаус звученето жанр, който през последните години се утвърждава като една от водещите тенденции в съвременната клубна музика. Сетовете ѝ са ориентирани към ритъм и постепенно изграждане на атмосфера, а не към ефектна клубна динамика.

През последните години León се появява в програмите на редица европейски клубове и фестивали, като паралелно с DJ участията си развива и собствена продукция. Нейни тракове намират място в сетовете на утвърдени имена от афро-хаус сцената и в селекциите на специализирани музикални платформи.

Първото ѝ гостуване в Пловдив е по покана на LunOrBar&Club, сравнително ново клубно пространство, което за кратко време се наложи като сцена за международни топ артисти. Програмата на клуба последователно включва изпълнители с международен опит и ясно изразен стил, което постепенно утвърждава мястото като част от по-широкия европейски клубен контекст.

Подобни събития показват и по-обща тенденция: все по-често международни артисти избират да гостуват в градове извън традиционните клубни столици, търсейки активна публика и по-непосредствен контакт. В този смисъл гостуването на ClaudiaLeón е част от процес, в който Пловдив все по-осезаемо присъства на картата на съвременната клубна музика.

Интересът към събитието вече е осезаем, а резервациите за вечерта са в напреднала фаза, което подсказва засилено внимание към първото гостуване на артистката в града.