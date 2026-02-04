Есета от Вирджния Улф и новела от Мирча Елиаде в новия брой на сп. "Съвременник"

Списание „Съвременник" се завръща с нов брой.

Началото на броя поставя „Госпожица Кристина" от Мирча Елиаде в превод на Огнян Стамболиев. „Госпожица Кристина" е мистичната новела на Елиаде, в която той смесва еротика, ужас и фолклорна символика по много специфичен начин. Мистична, чувствена и зловещо красива, историята на Мирча Елиаде разкрива тъмната страна на желанието и силата на древните митове, които продължават да живеят в нас и в съвремието.

Литературно-критическата дейност на Вирджиния Улф не е епизод в творческата биография на писателката. Първата й рецензия излиза през 1904 г. в лондонския в. "Гардиън", а от 1906 г. в продължение на цели трийсет години е постоянен литературен наблюдател на в. "Таймс". "В своите статии и есета аз съм като че ли по-близо до своето его, избягвам риториката и помпозността. В тях дишам доста по-свободно" – пише тя, а в новия брой на сп. „Съвременник" са публикувани четири нейни критически есета.

Сред имената на български автори в броя са Иван Голев, Димитър Димитров, Славена Николова, Явор Чокоев, Борислав Бойчев. В раздел „Поезия" правят впечатление публикуваните творби на Ана Бландиана – румънската поетеса, която „не може повече да търпи насилието, унижението, лъжата", и казва че "единственият й дълг – висш и екзистенциален – е да говори само истината" чрез своите стихове.

В рубриката „Ателие" е представен художникът Виктор Паунов, който през 2025 година издаде своя „Бестиарий". В книгата, съпътствана от излобжа, той е включил избрани примери от някои от най-ранните издания, илюстрирани от него, персонажи от най-популярните му книги, илюстрации, отличени с награди, представяни на конкурси и изложби. Включени са произведения от 80-те години на миналия век до днес.

Сп. Съвременник

Бр. 4, 2025 г.

Стр. 332

Цена 10 €