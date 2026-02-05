Мелания Тръмп ще получи $ 28 млн. от филма за нея, но режисьорът му в нова серия снимки с Епстийн и момичета

Хората от екипа потънаха от срам заради филма за първата дама на САЩ Мелания Тръмп и не искат имената им да бъдат включвани във финалните надписи.

Не стига, че документалната продукция беше разпердушинена от критиците като "позлатен боклукчийски римейк", но и режисьорът на "Мелания" Брет Ратнър изскочи със серия от скандални снимки с млади жени в поредната разсекретена порция от досиетата "Епстийн". Всъщност Ратнър беше отстранен от екипа на "Уорнър Брос" преди 8 години в ерата #MeToo заради сексуални обвинения от 6 различни жени. А в края на миналата седмица бяха публикувани

негови снимки на диван с момичета рамо

до рамо с Джефри Епстийн Режисьорът Брет Ратнър, обвинен в сексуално насилие в миналото, с нова серия снимки с Епстийн и млади жени.

вече покойния американски финансист, осъден за сексуални посегателства, които разкриват връзките му с Доналд Тръмп, Илон Мъск и различни световни лидери.

Поредният скандал с филма "Мелания", който показва как първата дама се подготвя за втората инаугурация на президента Доналд Тръмп, поставя въпроса ще успее ли въобще продукцията да си върне 40 милиона, вложени за рекламата му от Амазон. Информациите за старта на документалката са силно противоречиви. Според едни източници "Мелания" е постигнал брутен приход от цели 7 милиона долара (при очаквани между 2 и 5 милиона) в първия си уикенд на големия екран, според други - киносалоните са останали скандално празни.

Общите разходи за продукцията са около 75 милиона. Провал ли беше филмът за първата дама, или просто лесно изкарани пари?

"Тази история никога не е разказвана преди. За мен, за това как управлявам бизнеса си, за семейството ми и какво се случва в източното крило на Белият дом." Това каза Мелания Тръмп миналата седмица, но така ли е всъщност? Скандалната сума, с която не по-малко противоречивият режисьор е разполагал за филма, е по-обсъждана от самата продукция. В своя защита Брет Ратнър каза, че обвиненията са глупави, защото високият бюджет, с който е разполагал, му дал възможност да наеме първокласен екип. Сега обаче

зрителите няма да имат възможност да разберат

състава

на този толкова високоплатен колектив от професионалисти, защото повече от половината са помолили имената им да не бъдат свързвани с тази продукция. Режисьорът допълни, че е похарчил повече пари за музиката във филма за първата дама, отколкото за известната лента по която също е работил - "Час пик". Каза още, че тримата най-добри оператори са били наети за заснемането на "Мелания".

Приходите, които първата дама ще получи от филма, са над 70% от тези 40 милиона, които Амазон е предоставил. Режисьорът Брет Ратнър.

Неназовани източници обявиха пред вестник Journal, че самият президент

Доналд Тръмп е подметнал идеята

за документалния филм за жена му, на Джеф Безос (основателя на Амазон) и тогавашната му годеница Лорън Санчес, когато са вечеряли заедно през декември 2024 година.

"Мелания" обаче е хит единствено сред консервативните жени в Юга. Жени над 55 години се оказаха 72 процента от купувачите на билети в деня на премиерата. Мнението на критиците за филма обаче не е особено добро. Тед Хоуп, бивш изпълнителен директор на филмовата компания на Амазон, заяви пред New York Times, че "Мелания" е "най-скъпият документален филм, правен някога, който не е платил авторски права за музиката в него". Президентът Тръмп с първата си дама на премиерата на скандалната продукция.

Други критици допълниха, че цената на продукцията е изключително висока за подобен тип филм и не пропуснаха да го определят като пропаганда. Както и да обвинят първата дама, че се представя като емигрант, докато администрацията на Тръмп провежда акции срещу тях и ограничава правата им. В рецензия критикът на The Guardian Зан Брукс остро критикува "Мелания" като филм, който "няма нито едно изкупително качество", сравнявайки го със "средновековен трибют, целящ да умилостиви алчния крал на трона му". Брукс допълва, че филмът предлага малко разкрития за героя си, който "се движи през действието като апатичен робот, говорейки постоянно, но не казвайки нищо".

Всички реакции около филма са на път да превърнат продукцията в най-критикуваното събитие на големия екран.

Въпреки скандалния му бюджет

за който президентът Тръмп отрича да е преговарял, ефектът от продукцията напълно се припокрива с българската поговорка "вместо да изпишеш вежди, избождаш очи". Но срещу огромния хонорар истинската Мелания вероятно ще преживее този скандал леко.