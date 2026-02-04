Нощният пулс на София около предстоящите празници обещава да бъде по-интензивен от всякога, особено в три от най-емблематичните локации на града - The 1 Exclusive, Bedroom Club и Mancó Bar & Club. Изборът за вечерите на 14 февруари и 8 март е въпрос на личен ритъм: от етно звук и модерен хаус до енергията на популярните български поп-фолк звезди.

Вечерта на 14 февруари предлага три коренно различни пътя към сърцето на клубната култура, започвайки от интимната атмосфера на Mancó Bar & Club на ул. „Иван Вазов“ 3. Мястото категорично се налага като „haute couture“ на столичната сцена, където нощта оживява някъде между естетиката на „Великият Гетсби“ и мистиката на „Широко затворени очи“. Със своите меки светлини, кадифени сенки и златен блясък, клубът превръща елегантния дрескод в задължителен, а удоволствието - в единствената валидна парола за достъп. За празника на влюбените там гостува румънското дуо No Parachute, чиято концепция SPIRIT обещава етно-електронно пътешествие, в което модерният бийт се среща с древната душа на Ориента.

В непосредствена близост, на ул. „Иван Вазов“ 12, своята нова ера започна Bedroom Club, който посреща гостите си в изцяло обновено пространство, проектирано с фокус върху бутиковото усещане и перфектния звук. Интериорът впечатлява с масивен елипсовиден бар, разположен под дървена арка, а разположението на DJ пулта е стратегическо - целта е да се скъси дистанцията между артиста и дансинга за по-динамична и споделена атмосфера. За Свети Валентин клубът представя мароканския визионер Mr. ID, чиято музика е специфична симбиоза между традиционни африкански ритми и съвременен електронен пулс, подсилена от ефектни LED екрани и мултисензорна среда. За почитателите на класическата поп-фолк еуфория, The 1 Exclusive подготвя специално участие на Емануела.

Празничната динамика продължава с пълна сила и на 8 март (неделя), когато Bedroom Club ще посрещне Diass и Vasco C за една нощ, посветена на модерната хаус музика. Като алтернатива, The 1 Exclusive залага на балканския заряд с Гъмзата, чиито духови инструменти и живо присъствие обещават висок градус на настроението. В същото време Mancó Bar & Club остава верен на своя органичен ритъм, при който музиката се променя според часа и емоцията на хората, доказвайки, че най-добрите градски легенди се раждат именно след полунощ.