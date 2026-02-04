Марго Роби: Бях подготвена за успех с „Брулени хълмове“

Марго Роби смята, че е била „подготвена за успех" с филма „Брулени хълмове".

35-годишната актриса играе заедно с Джейкъб Елорди в режисирания от Емералд Фенел филм, който е вдъхновен от едноименния роман на Емили Бронте от 1847 г. Роби се чувства щастлива, че е работила по „най-невероятния сценарий".

„Химията между нас като Кати и Хийтклиф... Честно казано, бяхме толкова подготвени за успех. Имахме най-невероятния сценарий и най-невероятните дизайнери, които създадоха тези кадри, декори и костюми, а Емералд е толкова чувствителна към това, което може да накара някого да ахне, че беше като да ни дадат всички съставки, за да направим нещо невероятно, и всичко, което трябваше да направим, беше да дадем най-доброто от себе си", каза холивудската звезда пред Extra.

Марго Роби споделисъщо, че се е чувствала комфортно с 28-годишния Елорди, когато снимали секс сцени заедно.

„Никога не се чувствах, че трябва да внимавам с него, и той, мисля, също не се чувстваше, че трябва да внимава с мен. Мисля, че бързо стигнахме до място, където е като да опиташ всичко, да направиш всичко. Ти няма да ме нараниш, знаеш ли", заяви актрисата.

По-рано тази година Марго призна, че е наслаждавала на емоционалните „колебания" в „Брулени хълмове".

На въпроса дали романтичните сцени във филма са изисквали различна подготовка, тя отговори пред People: „Не се различава от всички други сцени, които снимаме. Филмът изисква много от всички нас. Моят герой плаче практически във всяка сцена, но не, беше удоволствие. Обичах да играя герой, който преминава от една бурна емоция към друга в един миг", съобщи БГНЕС.