Жените през Втората световна война във фокуса на зимния DOCK в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. Петър Стоянович специален гост на международния фестивал за исторически документални филми

Най-големият форум за международно историческо документално кино – DOCK International Documentary Historical Film Festival, ще зарадва почитателите на документалното кино със специално зимно издание в Бургас.

Официалното откриване на фестивала e в Регионалната библиотека „Пейо К. Яворов" от 16 часа днес, а специален гост ще бъде проф. Петър Стоянович. В 16,30 ч. ще бъде прожектиран първият филм от програмата - "Съединението: 140 години по-късно".

Зимното издание на DOCK е посветено на жените през Втората световна война и разказва истории, които дълго са оставали в сянка, но продължават да отекват силно и днес, съобщават организаторите.

Фестивалът представя документални филми, които напомнят, че смелостта има много лица – и много от тях са женски.

Събитието ще се проведе на няколко локации в Бургас - Регионалната библиотека „Пейо Яворов", Младежкия международен център и Културен дом на нефтохимика.

След откриващия филм на 4 февруари програмата продължава с „Top Secret Rosies: The Female 'Computers' of WWII" на Лиан Ериксън, а вечерта ще завърши с „Второто освобождение" на Светослав Овчаров.

На 5 февруари зрителите ще видят „Отскубнати до корен" на Антоанета Бачурова и Владимир Люцканов и „Trained to See: Three Women and the War" на Лузия Шмид.

На 6 февруари са прожекциите на „Спасените" на Милена Милотинова и „Хроника на едно национално предателство" на Росен Елезов.

7 февруари е посветен на два филма на Адела Пеева – „Кметът" и „В търсене на Списаревски".

Фестивалът ще завърши на 8 февруари в Културния дом на нефтохимика с „Жертва на пешки" на Асен Владимиров и „Weimar Express" на Милена Фучеджиева, последвани от среща с авторката.

Фестивалът е създаден по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата", с финансовата подкрепа на ЕС - Следващо поколение ЕС.