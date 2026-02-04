Ансамбъл "Пирин" с тържество за 100-годишния юбилей на танцьора Китан Йорданов

Ансамбъл „Пирин" подготвя незабравимо тържество, за да почете вековния юбилей на един от своите вдъхновители и първосъздатели – Китан Йорданов. Събитието ще се състои на 5 февруари от 10:30 часа на емблематичната сцена в зала „Пейо Яворов" – мястото, където е преминал целият творчески път на артиста.

Роден преди точно сто години в село Осеново, Китан Йорданов е част от първото поколение танцьори, които полагат основите на световноизвестния ансамбъл. През десетилетията той се утвърждава като изключително артистичен и дисциплиниран творец, превръщайки се в пример за всеотдайност към българското фолклорно изкуство.

Празникът в зала „Яворов" носи и още един, дълбоко личен повод за вълнение. Именно в Ансамбъл „Пирин" Китан среща своята съпруга Юлия. Двамата създават първото семейство в историята на състава, а през настоящата година отбелязват забележителните 70 години съвместен живот. Тази двойна годишнина е символ на приемствеността и силата на духа, които ансамбълът пази като своя най-ценна реликва.

Програмата на тържеството предвижда символично посрещане на юбиляра и неговата съпруга на сцената под бурни аплодисменти. В тяхна чест колегите им ще изпълнят два от танците, в които самият Китан Йорданов е блестял преди години. Празникът ще завърши с много емоции, спомени и празнична торта, споделени с приятели, почитатели и поколения артисти, за които Китан Йорданов остава еталон за професионализъм и човечност.