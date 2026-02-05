Карнавалът във Венеция превърна лагуната в съвременен Олимп

Митология и костюми от хитовия сериал "Бриджъртън" се омесиха в тазгодишния празник

От началото на февруари Венеция вече живее в друг ритъм и атмосфера. Карнавалът, който официално започна на 31 януари и ще продължи до 17 февруари, постепенно обгръща града като пъстра маска, която е с много лица и значения. Само няколко дни преди откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Венеция предложи своя отговор на олимпизма, но не със стадиони, писти и рекорди, а с въображение, традиция и колективна игра. Мотото “Олимп, в зората на играта” превърна карнавала в мост между митологията, историята и съвременната култура.

Още в първия уикенд стана ясно, че изданието от 2026 г. ще остане завинаги в паметта и историята. На 1 февруари карнавалът стартира там, откъдето винаги е започвал най-истинският празник на Венеция - от водата. По големия венециански канал, Канал Гранде, премина традиционното водно карнавално шествие, в което тази година участваха над 140 лодки и близо 800 маскирани гребци. Маршрутът от Пунта дела Догана до моста “Риалто” беше обсипан с хора -

по тесните улички,

кварталчета и

мостове се събраха

близо 54 хиляди души

Една трета от тях бяха чужденци, най-вече испанци, англичани и германци, една трета - жители на област Венето, а останалите - италианци от цялата страна.

Както повелява традицията, начело на шествието беше огромният плъх от папие маше, известен с името Пантегана. Когато кортежът достигна моста “Риалто”, фигурата се разтвори и от нея изригнаха балони и конфети. Този път те бяха изцяло биоразградими, в червеното на Венеция и в златистото на лъва на катедралата “Сан Марко”. Пантеганата напомня за тежките времена на чумата, но същевременно е символ на устойчивостта и упоритостта, или все качества, които венецианците разпознават като свои през вековете на борба с водата, болестите и историята.

След водния спектакъл празникът продължи в историческата зона Ербария, известна навремето като пазар за зеленчуци и подправки. Не можеше да липсват музика, аплодисменти и неизбежните

фритоли и галани -

сладки, които носят вкуса

на карнавала още

от времената, когато са

били храна на бедните,

но калорична утеха в студените зимни дни. Там бяха връчени и наградите за най-оригиналните лодки, чиито собственици бяха от олимпийски атлети от островчето Мурано до детски екипажи и групи от Истрия, превърнали канала в плаваща сцена на фантазията. Начело на шествието беше огромният плъх от папие маше, известен с името Пантегана. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Карнавал 2026 е като непрестанна феерия във всеки един ден от провеждането си. Още от откриването му Венеция и околните градове са домакини на уличен карнавален спектакъл, което е своеобразна “олимпиада на забавленията”. Над 350 артисти и 80 трупи изпълват площади, острови и квартали с цирково изкуство, акробатика, клоунада, театър и игри. Представленията се повтарят стотици пъти и превръщат града в непрекъснато променяща се сцена, достъпна за всички възрасти.

На площад “Сан Марко” карнавалната атмосфера получи и блясъка на популярната култура. “Големият карнавален бал с Бриджъртън”, организиран съвместно с дигиталната платформа “Нетфликс”, превърна площада в открит салон от XIX век. Професионални танцьори и публика в костюми, вдъхновени от хитовия сериал, смесиха фикция и реалност, показвайки как Венеция умее да превръща дори съвременните феномени в част от своята традиция.

Сред най-древните и обичани ритуали остава изборът на 12-те “Марии на карнавала”. Тази година младите жени бяха избрани в сградата на Висшето училище “Сан Джовани Еванджелиста”. Традицията, свързана с легендата за отвлечените и спасени девойки по време на празник в чест на Дева Мария, продължава да бъде символ на приемствеността между минало и настояще. В следващите дни Мариите ще участват в шествия и събития, а на 17 февруари, при закриването на карнавала, ще бъде избрана “Най-красивата Мария на карнавала”.

Тази година празникът на града е и културен маратон. Музеи, театри, палати и културни центрове във Венеция и провинцията предлагат специални програми, изложби и спектакли. Ресторанти и кафенета се включват в Карнавала на вкусовете със специални менюта, а за децата е организиран Детски карнавал в “Ка Джустиниан” с участието на олимпийски и параолимпийски шампиони.

Безспорният гвоздей в програмата през следващите дни остава водното шоу в комплекса “Арсенал”. Под надслов “Зовът на Олимпия” спектакълът разказва митична история за венециански рибар, който мечтае за безсмъртие и преминава през серия от изпитания, вдъхновени от олимпийските игри. Музика, светлинни ефекти, водна акробатика и видеопроекции превръщат езерото на Арсенала в театър под открито небе. Изригнаха балони и конфети от огромния плъх, известен с името Пантегана. Снимки: Ройтерс

Сред важните новости за 2026 г. е и

пълната забрана на пластмасови конфети и

гирлянди на територията на община Венеция

Кметът Луиджи Бруняро подписа наредба, валидна не само за официалните шествия, а и за частните партита и събития. Причината е ясна: леките и цветни пластмасови елементи лесно попадат в каналите, запушват отводнителните системи и се превръщат в микропластмаса, застрашаваща лагуната. По данни от анализи на световния пазар хартиените конфети представляват около 35% от търсенето, докато останалото е доминирано от пластмаса и синтетични материали. С инициативата Venezia plastic free градът продължава пътя си към по-устойчив карнавал. Започналият още преди години процес вече се е превърнал в осъзната колективна практика. Карнавалът във Венеция винаги е бил повече от празник Снимка: Ройтерс

Карнавалът във Венеция винаги е бил повече от празник. В миналото той е давал възможност за социална свобода, за временно обръщане на ролите, за критика и смях под прикритието на маската. Днес тази функция остава жива, макар и в нов контекст - между устойчивостта, културния туризъм и глобалните събития. Неслучайно именно с карнавала започва сезонът на големите прояви в Италия през 2026 г., броени дни преди олимпийският огън да бъде запален в Милано и Кортина.