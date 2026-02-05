Изпепеляващата любов на Катрин и Хийтклиф и на голям екран

“Брулени хълмове” излиза на хартия с цветни порезки и като

филм в навечерието на Св. Валентин

Една от най-великите любовни истории излиза в ново луксозно издание в навечерието на Св. Валентин.

Вечната класика от Емили Бронте, която разказва за бурната любов на Катрин и Хийтклиф, оживява наново на хартия с красиви цветни порезки от издателство “Хермес” и ще бъде в книжарниците на 10 февруари.

Историята разказва за Хийтклиф - подхвърлено дете, което намира подслон в йоркширското имение “Брулени хълмове”. Господарят на имението отглежда момчето редом с другите си деца - Хиндли и Катрин. “Брулени хълмове” излиза на хартия с цветни порезки

След смъртта му обаче за Хийтклиф настъпват тежки дни. Хиндли го тормози и унижава, но с Катрин са неразделни и близостта им скоро прераства във всепомитаща любов.

Девойката е принудена да избира между първичния и необуздан Хийтклиф и нежния и образован благородник Едгар Линтън. Въпреки че обича Хийтклиф с цялото си сърце, тя взема съдбоносното решение да отговори на очакванията на обществото. И се омъжва за Линтън. Хийтклиф напуска “Брулени хълмове”, но се завръща там след години. Той вече е богат, образован и жадуващ отмъщение, което ще застигне и следващото поколение, за да измие болката от една несбъдната любов, по-силна дори от смъртта.

Ден преди Св. Валентин пък е официалната премиера на едноименния филм по мотиви от романа “Брулени хълмове” на режисьорката Емералд Фенел. Дългоочакваната продукция с участието на Марго Роби, която влиза в образа на Кати, и Джейкъб Елорди (в ролята на Хийтклиф) имаше вече предпремиерна прожекция в Лос Анджелис. “Опияняващ, трансцендентен, съблазнителен, омагьосващ, достоен за похот, хипнотизиращ”, “красив хаос от страст, разрушение, похот, отмъщение и разюздано поведение” са само част от първите реакции.

