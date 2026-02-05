48 истории превръщат читателя в детектив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Детективски загадки” на издателство “Миранда” ви представя 48 истории, в които сами ще трябва да разберете кой от героите се опитва да се измъкне от измама, кражба и дори убийство. В разследването ще ви помагат три необикновени личности, надарени с остър слух, взор и проницателност – инспектор Парнаки и любителите детективи госпожица Милър и Джошуа Коул. Дадените подсказки помагат при разрешаването на заплетените случаи, а джобният формат на книгата е удобен за четене навсякъде!

Настанете се удобно в любимото си кресло и се впуснете в света на детективските загадки! Повече информация за книгата можете да откриете на сайта на издателството – www.miranda.bg. 

