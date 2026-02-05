Истории с драконче в магическа книга - завъртате я и вече четете друга

На децата невинаги им е лесно да бъдат уверени в себе си и в своите способности. Те растат, учат се, сравняват се с другите и често се страхуват да не сгрешат или да не бъдат отхвърлени. Как да им помогнем да дадат най-доброто от себе си?

На помощ идва дракончето Тео от новата книга “Искам да се справя! Отказвам се! Не мога да се справя!” (изд. “Фют”) - второ заглавие от поредицата “1 книга – 2 истории”. В нея са събрани два разказа за едно и също драконче, които магически се превръщат в две книги – достатъчно е само да завъртите книгата отпред назад. След като прочетат двете истории за дракончето, децата ще видят как едни и същи случки може да ни накарат да се предадем пред трудностите и да се откажем или да научим нещо ново и да развием целеустременост, воля и търпение.

