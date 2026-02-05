Труп в казан за варене на сапун насред идилията в Прованс

Долината Люберон е обгърната от облаци от бели и розови цветчета, а в дестилериите за етерични масла около живописното селце Сент Валери цари оживление. Насред тази идилия Полет Симоне, собственичка на козметичната линия “Море от цветя”, е намерена мъртва в казана за варене на сапун във фабриката си.

С разследването се заема бившият парижки комисар Пиер Дюран - герой не само в новата книга “Интриги в Прованс” на Софи Боне, но и в цяла поредица нейни романи. Името на авторката е псевдоним на успешна германска писателка, а новата ѝ книга излиза у нас от издателство “Хермес”.

