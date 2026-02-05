Какво не успяха да довършат Кристо и Жан-Клод?

Показват повече от 100 техни проекта в Германия

Повече от 100 незавършени проекта на Кристо и Жан-Клод ще бъдат показани в музея “Пабло Пикасо” в германския град Мюнстер. Това е първата по рода си изложба в Германия, съобщиха от фондацията на името на знаковото артистично дуо.

В нея ще може да бъдат разгледани проекти на художниците, които въпреки дългото планиране и интензивни преговори така и не успяват да осъществят.

Проектите в експозицията обхващат шест десетилетия работа на Кристо и Жан-Клод и показват как те са подготвяли своите артистични и социални послания - от фазата на проектиране през творческо пътуване, често белязано от съпротива и неуспех.

Експозицията включва предмети от фондация “Кристо и Жан-Клод”, както и от частни и публични колекции, за да направи цялостен поглед върху тяхната креативност и упоритост. Те често са се изправяли пред технически, правни и административни препятствия в продължение на десетилетия, опитвайки се да реализират проектите си.

Един от проектите, който ще бъде част от изложбата в Мюнстер, е “Мастаба”. От 1958 г. насам Христо и Жан-Клод създават не само произведения от плат, но и скулптури от подредени бъчви. Ключова форма се превръща в доминиращ мотив - мастабата, правоъгълна структура с две страни, наклонени навън, и плосък покрив, наподобяващ пресечена пирамида. От 1977 г. насам те планират монументална постоянна мастаба в пустинен район на Обединените арабски емирства. Въпреки десетилетията подготовка проектът остава незавършен. След смъртта на Христо Явашев фондацията продължава да търси необходимите разрешителни.

“Над реката” е друг нереализиран проект, който може да бъде разгледан в експозицията. Повече от две десетилетия Кристо и Жан-Клод разработват концепцията си за опъване на блестящи сребърни платнени панели по протежение на участък от река Арканзас в Колорадо. Макар да получава всички необходими разрешителни за осъществяването на идеята, Кристо се отказва да я осъществи през 2017 г. заради съдебни дела.

Предстоящата изложба в Мюнстер ясно показва, че за Кристо и Жан-Клод провалът не е бил противоположност на успеха, а неразделна част от тяхното артистично себепознание. Недовършените проекти са не по-малко значими от естетическа, политическа или социална гледна точка от завършените произведения, като въздействието им е очевидно още на етапа на проектиране, обясняват от фондацията на тяхно име.

