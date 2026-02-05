“Таралеща” забиват с рожден джем

С големите си хитове групата ще отбележи рождения ден на фронтмена си Митко Таралежков с рожден джем на 6 февруари в столичния клуб "Строежа". Събитието ще е между концерт и приятелски джем сешън, като гости ще са Сърмата Хари и Весо от група "Мерудия". Специално участие ще вземат и някои от музикантите в бандата - Бат' Невен, който обикновено е на перкусиите, този път ще пее и свири на китара автентичен русокастренски блус, а басистът Дани Огнянов ще се въплъти в Миро Морски от "Джанго Зе".

Към тях на сцената ще са и Илко Градев на акордеон, Александър Михайлов - саксофон и кавал, и Асен Хайдутов на барабани. Концертът ще започне от 20 ч, а за деца до 12 г. входът ще е свободен.