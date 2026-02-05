“Монументално” (по Гео Милев) творчество на Борис Стефчев, в галерия “Нюанс”

Като “монументално” Гео Милев определя творчеството на Борис Стефчев още в началото на 20-те години.

Именно картини на един от значимите български художници на XX в. са показани в изложбата “Път от символизма към безкрайното море” в галерия “Нюанс”. Експозицията проследява творческия път на Стефчев през годините.

Художникът получава образованието си при Цено Тодоров и Стефан Баджов, а по-късно продължава в Кралската академия за изящни изкуства във Виена, където се формира под влиянието на символизма и сецесиона. Произведения като “Кентавърът”, “Ева” и “Оплакване на Христос” се нареждат сред най-ярките образци на българския символизъм. Творчеството на Борис Стефчев, определено за "монументално" от Гео Милев, в изложба в "Нюанс"

През 20-те и 30-те години художникът е силно вдъхновен от българския пейзаж. Място в неговите картини намират планините, горите и нивите около Рибарица, Вършец и София. А след 1927 г. морето се превръща в основна тема в творчеството му. Лишени от човешко присъствие, тези пространства разкриват идеята за безкрайността, за реда и хармонията на Вселената и за мястото на човека в нея.

Изложбата, която включва също портрети и автопортрет, ще продължи до 22 февруари.

